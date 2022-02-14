Джонсон и Байден призвали страны Европы снизить «зависимость от российского газа»

Британский премьер Борис Джонсон и президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявили о необходимости для европейских стран снизить зависимость от российского газа, а также отметили наличие «окна» для дипломатии в разрешении украинского кризиса.

«Они подчеркнули необходимость для европейских стран снизить свою зависимость от российского газа — решение, которое сильные всего ударит в сердце стратегических интересов России», — сообщили в канцелярии Джонсона.

Как ранее заявили в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.

В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.