Джонсон и Байден призвали страны Европы снизить «зависимость от российского газа»
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«Они подчеркнули необходимость для европейских стран снизить свою зависимость от российского газа — решение, которое сильные всего ударит в сердце стратегических интересов России», — сообщили в канцелярии Джонсона.
Как ранее заявили в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.
В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.