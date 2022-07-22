«Очень некомпетентно»: в России отреагировали на предложение украинского политика изымать «остаток» транзитного газа

Российская сторона добросовестно выполняет свои обязательства в вопросах транзита газа через Украину. Об этом заявили в Госдуме, комментируя предложение депутата и экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова изымать «остатки» российского транзитного газа. Как отметили в нижней палате парламента, подобный сценарий можно рассмотреть только в том случае, если Украина хочет усугубить положение — как своё, так и Европы. Эксперты придерживаются мнения, что заявление Разумкова следует рассматривать как очередной пример самопиара.

Российская сторона выполняет все свои обязательства в рамках транзита газа через Украину, заявили в Госдуме РФ. Таким образом в нижней палате парламента прокомментировали заявление украинского депутата изымать «остаток» российского газа, поступающего в Европу через территорию Украины.

В беседе с RT ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Олег Морозов.

«Если Украина хочет усугубить положение — и своё, и европейцев, а при этом ещё что-то просить у них после этого, то это будет достаточно странно. Потому что даже в условиях СВО всё, что касается газа, газопроводов, которые идут через Украину, — всё работает», — сказал он.

Он подчеркнул, что какие-либо аспекты транзита газа могут не действовать только по вине украинцев или европейцев. «Ни одного миллиметра нашей ответственности за это нет», — заключил депутат.

Ранее депутат и экс-спикер Верховной рады, бывший глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украина должна изымать «остаток» российского газа из трубопроводов, проходящих по её территории. Такое мнение он выразил в колонке для одного из украинских СМИ.

«Остаток российского газа необходимо конфисковывать согласно закону и закачивать в наши хранилища. Поскольку выходит парадоксальная ситуация: ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков в материале, опубликованном в «Украинской правде».

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя идею украинского парламентария, назвал его «клоуном». Эксперт объяснил предложение Разумкова желанием украинского политика пропиарить самого себя.

РИА Новости

© Александр Вильф

«То, что он предлагает, — чушь собачья, сделанная ради самопиара, для получения неких политических очков. Показать себя бóльшим борцом с Россией, чем коллеги. Надо выдать какое-нибудь потрясающее высказывание, желательно наиболее радикальное, чтобы все ахнули и стали о тебе говорить. Другого смысла в этом нет. Это не про энергетику, это про политтехнологии», — полагает эксперт.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что у России нет лишних «остатков» газа, которые идут по трубопроводу в Европу.

«Заявление в этом плане очень некомпетентно. Почему он сделал это заявление? Наверное, хочет показать себя неким патриотом украинским. Он решил себя проявить в таком качестве, чтобы его, не дай бог, не заподозрили в симпатиях к России, если он не будет делать подобных заявлений», — сказал сенатор.

Ситуация с транзитом газа через Украину

«Газпром» и «Нафтогаз» в 2019 году заключили пятилетний контракт о транзите газа, который прекратит действие в декабре 2024 года. В МИД РФ в середине июля 2022 года заявили, что Россия допускает возможность продления и после этой даты в случае сохранения спроса в Европе и пребывания украинской газотранспортной системы в рабочем состоянии.

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Согласно данным на 22 июля, «Газпром» подаёт газ для Европы транзитом через Украину в подтверждённом Киевом объёме 41,9 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом сообщает ТАСС.

С 11 мая Украина прекратила транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка», объяснив это решение наступлением «форс-мажорных обстоятельств». В «Газпроме» тогда ответили, что не получали каких-либо подтверждений форс-мажора и не видят препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

В июле ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, один из двух действующих маршрутов транзита газа через Украину был закрыт Киевом по политическим мотивам.

«Якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под её контролем, а находится на территории Луганской Народной Республики. Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад, а они недавно взяли и закрыли без всяких на то оснований», — сказал президент 19 июля в ходе встречи с журналистами по итогам визита в Иран.

Он подчеркнул, что система функционировала нормально и никто не мешал её работе. «На мой взгляд, закрыли просто по политическим соображениям», — заключил Путин.