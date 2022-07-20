В ЕС заявили о решении готовиться впервые провести зиму без российского газа

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Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.
В ЕС заявили о решении готовиться впервые провести зиму без российского газа
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«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа», — заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия считает «вероятным сценарием» полное отключение российского газа и призывает страны Европейского союза сократить потребление газа на 15%.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что в случае сохранения дефицита энергии Европе придётся принимать меры жёсткой экономии.

Как прогнозирует эксперт, цены на газ в любом случае будут высокими, поскольку дефицит никуда не денется.

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