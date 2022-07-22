Депутат Рады Разумков предложил конфисковать российский газ из трубопроводов

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предложил конфисковать излишки российского газа для пополнения газовых хранилищ Украины.

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища», — приводит РИА Новости его слова.

Разумков назвал парадоксальной ситуацию, при которой Украина прокачивает большие объёмы газа через свою территорию и не заполняет собственные хранилища.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва допускает возможность продления транзита через Украину после 2024 года в случае сохранения спроса в Европе и пребывания украинской газотранспортной системы в рабочем состоянии.