Депутат Рады Разумков предложил конфисковать российский газ из трубопроводов

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Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предложил конфисковать излишки российского газа для пополнения газовых хранилищ Украины.

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища», — приводит РИА Новости его слова.

Разумков назвал парадоксальной ситуацию, при которой Украина прокачивает большие объёмы газа через свою территорию и не заполняет собственные хранилища.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва допускает возможность продления транзита через Украину после 2024 года в случае сохранения спроса в Европе и пребывания украинской газотранспортной системы в рабочем состоянии.

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