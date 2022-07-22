Депутат Рады Разумков предложил конфисковать российский газ из трубопроводов
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища», — приводит РИА Новости его слова.
Разумков назвал парадоксальной ситуацию, при которой Украина прокачивает большие объёмы газа через свою территорию и не заполняет собственные хранилища.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва допускает возможность продления транзита через Украину после 2024 года в случае сохранения спроса в Европе и пребывания украинской газотранспортной системы в рабочем состоянии.