После конфискации российских активов Украина перестала быть безопасной страной для транзита энергоносителей, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима (президент Украины Владимир. — RT) Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — заявил Клишас в Telegram.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает платить Украине за транзит газа по единственной работающей ветке.