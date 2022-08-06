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Сенатор Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа

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После конфискации российских активов Украина перестала быть безопасной страной для транзита энергоносителей, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сенатор Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа
  • Legion-Media

«После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима (президент Украины Владимир. — RT) Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей», — заявил Клишас в Telegram.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает платить Украине за транзит газа по единственной работающей ветке.

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