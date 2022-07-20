Путин: Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина закрыла один из энергомаршрутов по политическим соображениям.

Он напомнил, что Киев неожиданно объявил о закрытии одного из двух маршрутов, идущих по территории Украины, якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под их контролем, а на территории Луганской Народной Республики.

«Но она оказалась, эта станция, под контролем Луганской Народной Республики несколько месяцев назад. Они недавно взяли и закрыли. Без всяких на то оснований», — сказал Путин.

По словам российского президента, «всё там нормально функционировало, никто не мешал». При этом он добавил, что украинская сторона закрыла маршрут по политическим соображениям.

Ранее «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении транзита газа через «Сохрановку» с 11 мая.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы по транзиту газа через украинскую станцию «Сохрановка» в прежнем режиме и не получил каких-либо подтверждений «форс-мажора», о котором заявили в Киеве.

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