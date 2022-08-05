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Путин: Европа должна быть благодарна Турции за бесперебойный транзит газа России на рынок

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что европейские партнёры должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит газа из России.

«Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу ещё раз повторить, и для потребителей в Европе. Так что, думаю, европейские партнёры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок», — сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая проходит в Сочи.

Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших источников снабжения Европы российским газом. По его словам, газопровод работает исправно и без сбоев.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал в беседе с ФАН ситуацию с поставками газа в Европу.

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