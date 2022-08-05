Путин: Европа должна быть благодарна Турции за бесперебойный транзит газа России на рынок

Российский лидер Владимир Путин заявил, что европейские партнёры должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит газа из России.

«Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу ещё раз повторить, и для потребителей в Европе. Так что, думаю, европейские партнёры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок», — сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая проходит в Сочи.

Ранее Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших источников снабжения Европы российским газом. По его словам, газопровод работает исправно и без сбоев.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал в беседе с ФАН ситуацию с поставками газа в Европу.