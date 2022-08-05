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Путин заявил, что «Турецкий поток» работает исправно и без сбоев

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Президент России Владимир Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших источников снабжения Европы российским газом. По его словам, газопровод работает исправно и без сбоев.

«Турецкий поток», который мы с вами завершили — строительство — некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», — заявил он на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Путин добавил, что газопровод, в отличие от других маршрутов доставки российских энергоресурсов, работает исправно, ритмично и без всяких сбоев.

Ранее телеканал TRT Haber сообщал, что в ходе встречи лидеры планируют обсудить двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также текущие глобальные и региональные вопросы.

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