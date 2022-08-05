Путин заявил, что «Турецкий поток» работает исправно и без сбоев
«Турецкий поток», который мы с вами завершили — строительство — некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», — заявил он на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Путин добавил, что газопровод, в отличие от других маршрутов доставки российских энергоресурсов, работает исправно, ритмично и без всяких сбоев.
Ранее телеканал TRT Haber сообщал, что в ходе встречи лидеры планируют обсудить двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также текущие глобальные и региональные вопросы.