«Все надежды рухнули»: почему Канада отказала Украине в способности заместить поставки «Северного потока»
- Украинская ГТС
- AP
- © Pavlo Palamarchuk
Поставки газа через Украину не способны заменить Германии «Северный поток» (СП). С таким утверждением на слушаниях в парламенте выступил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, оправдывая передачу Берлину турбины для российского трубопровода.
«Суть в том, что мощность потока, которой можно ожидать при поставках из России в Германию через Украину, будет значительно ниже, чем может поставлять «Северный поток» при работе на максимальной мощности или на уровне, близком к ней», — заявил он.
По словам Уилкинсона, ранее он вместе с техническими экспертами Международного энергетического агентства и официальными лицами Германии и ЕС рассмотрел предложенный украинскими властями вариант альтернативных поставок топлива. Однако было решено отказаться от него из-за ряда технических проблем и прочих моментов, ставящих под угрозу стабильность поставок голубого топлива в Европу. В частности, Уилкинсон отметил необходимость полагаться на волю России в увеличении транзита через Украину, а также учитывать ведущиеся на территории страны боевые действия.
«Идея о том, чтобы способствовать прекращению работы «Северного потока — 1» и полагаться только на трубопроводы, которые проходят через территории, где на данный момент идут боевые действия, была бы сопряжена с огромным риском для их (европейских стран. — RT) экономик и граждан», — подчеркнул Уилкинсон.
Помимо этого, принимая решение о возврате турбины, Канада исходила и из других соображений, отметил канадский министр. Среди них лишение России предлога и дальше сокращать поставки по «Северному потоку», а также убеждённость в том, что санкции должны наказывать РФ, а не подвергать риску экономическую стабильность Европы. Уилкинсон также напомнил, что позицию Канады поддержали в США, Евросоюзе и Германии.
Украинская сторона выразила категорическое несогласие с доводами Джонатана Уилкинсона. Как заявила на тех же слушаниях посол Украины в Оттаве Юлия Ковалив, возврат турбин «Северного потока» создаёт опасный прецедент, который якобы нарушает международную солидарность. К тому же, по её мнению, Украина вполне способна заместить поставки газа в Германию.
«Неверно то, что Украина не может поставлять газ и замещать его поставки в Германию. Мощность украинской газотранспортной системы (ГТС) на 40% превышает показатели «Северного потока — 1», и даже сейчас объём газа, поставляемого в Европу Украиной, выше, чем у «Северного потока — 1», — заявила Ковалив.
Кроме того, напомнила она, украинская ГТС — единственная система, где «Газпром» не имеет доли участия».
- Парламент Канады
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Между тем заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT напомнил, что Украина ранее сама сократила свои транзитные возможности, запретив в мае прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» (на территории ЛНР), сославшись на то, что утратила над ней контроль. Таким образом, для транзита газа остался только один пункт — станция «Суджа», добавил эксперт.
«Украинская сторона настаивает, чтобы через «Суджу» прокачивались гораздо большие объёмы, но в «Газпроме» отмечают, что это невозможно по техническим причинам. Поэтому говорить, что украинская ГТС может заместить поставки по «Северному потоку», некорректно», — пояснил Фролов.
По его мнению, ситуация могла бы несколько измениться в случае запуска «Сохрановки» — тогда прокачку можно было бы нарастить до объёмов, превышающих 100 млн куб. м в сутки.
«Однако даже в этом случае «Северный поток» имеет больший потенциал, так как при работе в полную силу он прокачивает более 160 млн куб. м в сутки. Разница очевидна», — констатировал Фролов.
«Неприемлемое» решение
Напомним, что Оттава в середине июля приняла решение передать Берлину турбину производства концерна Siemens для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны украинских властей.
11 июля МИД Украины и Минэнерго выпустили совместное заявление, в котором выразили разочарование решением канадского руководства и призвали его отказаться от возвращения агрегата. А президент Владимир Зеленский в своём видеообращении назвал решение Оттавы «неприемлемым исключением из санкционного режима».
Позднее, 17 июля, в очередном видеообращении Зеленский сообщил, что высказал свои соображения насчёт возврата турбины лично премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
«Отдельно отмечу, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока», которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — заявил украинский президент.
При этом на Западе передача турбины Берлину была одобрена. В частности, в поддержку этого решения 11 июля выступили США.
«В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восполнить свои запасы газа, тем самым повысив свою энергетическую безопасность и устойчивость», — говорилось в заявлении Госдепартамента, размещённом на сайте ведомства.
Поприветствовал шаг канадских властей и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также вступился за Джастина Трюдо, на которого обрушилась критика не только со стороны Украины, но и на родине.
«Решение отправить турбину — едва ли услуга «Газпрому». Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы, а также сохранения солидарности среди близких союзников в целях обеспечения долгосрочной поддержки Украине. Как ослабленные Германия и Европа помогут Украине?» — заявил Шольц в интервью газете The Globe and Mail 1 августа.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц
- AP
- © Markus Schreiber
«Никто не ожидал»
По мнению экспертов, ситуация, в которую попали Канада и страны Евросоюза из-за собственных санкций, демонстрирует всю непродуманность введённых против России рестрикций.
«Это свидетельствует об отсутствии элементарного стратегического мышления у лидеров европейских стран, которые не могут сложить два и два и не видят причинно-следственных связей. Европейцы почему-то решили, что подобного рода действиями они нанесут ущерб России, но не обратили внимания на то, что гораздо более чувствительным удар будет по их собственной экономике», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
С его мнением согласен и политолог доцент МГУ Борис Межуев. В Европе не ожидали, что ситуация с Украиной затянется и антироссийские санкции начнут работать уже против них самих, заявил эксперт в разговоре с RT.
«К тому же все надежды западников на снабжение энергоресурсами со стороны других поставщиков рухнули. Кроме того, никто не ожидал, что Россия не испугается перспективы блокировки своих энергетических поставок в Европу, а сможет оперативно переориентировать их на другие рынки, да ещё и заработает на этом», — подчеркнул аналитик.
По его словам, после ввода ограничений Запад делал ставку на социальный взрыв внутри России, который привёл бы к скорейшей сдаче позиций Москвы, но просчитался.
«Санкционная война в долгосрочной перспективе, может, и скажется на РФ негативно, но как инструмент тактической политики она оказалась абсолютно бесполезной и даже дала обратный эффект, ударив по европейским странам», — добавил Межуев.
Теперь таким государствам, как Канада, приходится идти на попятную в своих санкциях, изыскивая благовидные предлоги, чтобы их обойти и помочь Евросоюзу, оказавшемуся в незавидной ситуации, подчеркнул Владимир Шаповалов.
«И для этого приходится жертвовать своей репутацией. Ведь та же Канада является одним из наиболее активных проводников официальной позиции Киева и страной, которая наиболее последовательно выступает против России. Теперь она стала предателем в глазах Украины, которая возомнила себя «совестью Европы», но со своей стороны ничего не может предложить ей взамен. И это издержки того бескомпромиссного политического курса, проводимого сегодня Западом», — подытожил эксперт.