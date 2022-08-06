«Все надежды рухнули»: почему Канада отказала Украине в способности заместить поставки «Северного потока»

Транзит газа через Украину не способен заменить ФРГ «Северный поток», заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, оправдывая решение Оттавы вернуть Германии турбину для трубопровода. По его словам, через украинскую территорию прокачиваются гораздо меньшие объёмы голубого топлива, чем по СП. Кроме того, необходимо принимать во внимание ведущиеся боевые действия в стране, которые создают риски для стабильных поставок. Киев с доводами министра не согласился, назвав ложным утверждение о своей неспособности заместить объёмы «Северного потока». На Украине решение Канады рассматривают как предательство, однако ничего не могут предложить Европе взамен, и в Оттаве это понимают, поэтому, жертвуя репутацией, изыскивают благовидные предлоги для обхода собственных санкций, считают аналитики.

Поставки газа через Украину не способны заменить Германии «Северный поток» (СП). С таким утверждением на слушаниях в парламенте выступил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, оправдывая передачу Берлину турбины для российского трубопровода.

«Суть в том, что мощность потока, которой можно ожидать при поставках из России в Германию через Украину, будет значительно ниже, чем может поставлять «Северный поток» при работе на максимальной мощности или на уровне, близком к ней», — заявил он.

По словам Уилкинсона, ранее он вместе с техническими экспертами Международного энергетического агентства и официальными лицами Германии и ЕС рассмотрел предложенный украинскими властями вариант альтернативных поставок топлива. Однако было решено отказаться от него из-за ряда технических проблем и прочих моментов, ставящих под угрозу стабильность поставок голубого топлива в Европу. В частности, Уилкинсон отметил необходимость полагаться на волю России в увеличении транзита через Украину, а также учитывать ведущиеся на территории страны боевые действия.

«Идея о том, чтобы способствовать прекращению работы «Северного потока — 1» и полагаться только на трубопроводы, которые проходят через территории, где на данный момент идут боевые действия, была бы сопряжена с огромным риском для их (европейских стран. — RT) экономик и граждан», — подчеркнул Уилкинсон.

Помимо этого, принимая решение о возврате турбины, Канада исходила и из других соображений, отметил канадский министр. Среди них лишение России предлога и дальше сокращать поставки по «Северному потоку», а также убеждённость в том, что санкции должны наказывать РФ, а не подвергать риску экономическую стабильность Европы. Уилкинсон также напомнил, что позицию Канады поддержали в США, Евросоюзе и Германии.

Украинская сторона выразила категорическое несогласие с доводами Джонатана Уилкинсона. Как заявила на тех же слушаниях посол Украины в Оттаве Юлия Ковалив, возврат турбин «Северного потока» создаёт опасный прецедент, который якобы нарушает международную солидарность. К тому же, по её мнению, Украина вполне способна заместить поставки газа в Германию.

«Неверно то, что Украина не может поставлять газ и замещать его поставки в Германию. Мощность украинской газотранспортной системы (ГТС) на 40% превышает показатели «Северного потока — 1», и даже сейчас объём газа, поставляемого в Европу Украиной, выше, чем у «Северного потока — 1», — заявила Ковалив.

Кроме того, напомнила она, украинская ГТС — единственная система, где «Газпром» не имеет доли участия».

Парламент Канады

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Между тем заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT напомнил, что Украина ранее сама сократила свои транзитные возможности, запретив в мае прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» (на территории ЛНР), сославшись на то, что утратила над ней контроль. Таким образом, для транзита газа остался только один пункт — станция «Суджа», добавил эксперт.

«Украинская сторона настаивает, чтобы через «Суджу» прокачивались гораздо большие объёмы, но в «Газпроме» отмечают, что это невозможно по техническим причинам. Поэтому говорить, что украинская ГТС может заместить поставки по «Северному потоку», некорректно», — пояснил Фролов.

По его мнению, ситуация могла бы несколько измениться в случае запуска «Сохрановки» — тогда прокачку можно было бы нарастить до объёмов, превышающих 100 млн куб. м в сутки.

«Однако даже в этом случае «Северный поток» имеет больший потенциал, так как при работе в полную силу он прокачивает более 160 млн куб. м в сутки. Разница очевидна», — констатировал Фролов.

«Неприемлемое» решение

Напомним, что Оттава в середине июля приняла решение передать Берлину турбину производства концерна Siemens для газопровода «Северный поток», задержанную в Канаде после ремонта из-за санкций в отношении России. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны украинских властей.

11 июля МИД Украины и Минэнерго выпустили совместное заявление, в котором выразили разочарование решением канадского руководства и призвали его отказаться от возвращения агрегата. А президент Владимир Зеленский в своём видеообращении назвал решение Оттавы «неприемлемым исключением из санкционного режима».

Позднее, 17 июля, в очередном видеообращении Зеленский сообщил, что высказал свои соображения насчёт возврата турбины лично премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

«Отдельно отмечу, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока», которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — заявил украинский президент.

При этом на Западе передача турбины Берлину была одобрена. В частности, в поддержку этого решения 11 июля выступили США.

«В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восполнить свои запасы газа, тем самым повысив свою энергетическую безопасность и устойчивость», — говорилось в заявлении Госдепартамента, размещённом на сайте ведомства.

Поприветствовал шаг канадских властей и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также вступился за Джастина Трюдо, на которого обрушилась критика не только со стороны Украины, но и на родине.

«Решение отправить турбину — едва ли услуга «Газпрому». Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы, а также сохранения солидарности среди близких союзников в целях обеспечения долгосрочной поддержки Украине. Как ослабленные Германия и Европа помогут Украине?» — заявил Шольц в интервью газете The Globe and Mail 1 августа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

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«Никто не ожидал»

По мнению экспертов, ситуация, в которую попали Канада и страны Евросоюза из-за собственных санкций, демонстрирует всю непродуманность введённых против России рестрикций.

«Это свидетельствует об отсутствии элементарного стратегического мышления у лидеров европейских стран, которые не могут сложить два и два и не видят причинно-следственных связей. Европейцы почему-то решили, что подобного рода действиями они нанесут ущерб России, но не обратили внимания на то, что гораздо более чувствительным удар будет по их собственной экономике», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

С его мнением согласен и политолог доцент МГУ Борис Межуев. В Европе не ожидали, что ситуация с Украиной затянется и антироссийские санкции начнут работать уже против них самих, заявил эксперт в разговоре с RT.

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«К тому же все надежды западников на снабжение энергоресурсами со стороны других поставщиков рухнули. Кроме того, никто не ожидал, что Россия не испугается перспективы блокировки своих энергетических поставок в Европу, а сможет оперативно переориентировать их на другие рынки, да ещё и заработает на этом», — подчеркнул аналитик.

По его словам, после ввода ограничений Запад делал ставку на социальный взрыв внутри России, который привёл бы к скорейшей сдаче позиций Москвы, но просчитался.

«Санкционная война в долгосрочной перспективе, может, и скажется на РФ негативно, но как инструмент тактической политики она оказалась абсолютно бесполезной и даже дала обратный эффект, ударив по европейским странам», — добавил Межуев.

Теперь таким государствам, как Канада, приходится идти на попятную в своих санкциях, изыскивая благовидные предлоги, чтобы их обойти и помочь Евросоюзу, оказавшемуся в незавидной ситуации, подчеркнул Владимир Шаповалов.

«И для этого приходится жертвовать своей репутацией. Ведь та же Канада является одним из наиболее активных проводников официальной позиции Киева и страной, которая наиболее последовательно выступает против России. Теперь она стала предателем в глазах Украины, которая возомнила себя «совестью Европы», но со своей стороны ничего не может предложить ей взамен. И это издержки того бескомпромиссного политического курса, проводимого сегодня Западом», — подытожил эксперт.