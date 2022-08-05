«Растёт недовольство»: почему на Украине заговорили о задержке финансовой помощи из Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об «искусственной задержке» передачи Киеву финансовой помощи в размере €8 млрд из Европы. Зеленский призвал не делать рядовых украинцев заложниками «нерешительности или бюрократизма» некоторых лидеров Евросоюза, не уточнив, какая именно страна, по его мнению, препятствует передаче средств. Как полагают эксперты, в Европе ощущают усталость от темы Украины на фоне нарастающего количества проблем внутри ЕС. Кроме того, как полагают аналитики, в Брюсселе могли усомниться в политических перспективах нынешнего президента и правительства Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Евросоюза искусственно задерживают передачу финансовой помощи Киеву в размере €8 млрд.

В своём видеообращении Зеленский сказал, что «ежедневно и разными способами» напоминает лидерам Евросоюза, что «нельзя делать заложниками нерешительности или бюрократизма» простых украинцев, которые зависят от бюджетных выплат.

«Выдача €8 млрд для Украины сейчас приостановлена, и такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашей страны — это или преступление, или ошибка», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что «не хочет» уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи Украине.

Напомним, что Европейский совет согласовал выделение Украине пакета макрофинансовой помощи в размере до €9 млрд в конце июня. Из опубликованного европейской стороной документа следует, что помощь будет поступать в течение 2022 года.

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В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко в середине июля заявил, что Киев не получает финансовой помощи от Европы в ожидаемом объёме. В интервью газете Corriere della Sera он напомнил о согласованном пакете помощи на €9 млрд, отметив, что речь о получении подобных средств Киевом не идёт.

По его словам, Украине необходимо €5 млрд в месяц, тогда как в апреле Киев получил €1,6 млрд, в мае — €1,5 млрд, в июне — €4,4 млрд. Марченко на тот момент отметил, что в июле на Украине ждут более €4 млрд помощи, однако реализация этих планов зависит от «европейской бюрократии», отметил украинский министр.

Вместе с тем он добавил, что не все страны Европы готовы оказывать Украине помощь в подобном объёме, сославшись на «усталость» ЕС от событий на Украине и рост цен на энергоносители.

Отметим, что Corriere della Sera также писала со ссылкой на собственные источники, что Германия препятствует передаче Киеву помощи в размере €9 млрд. По данным издания, Берлин одобрил отправку только €1 млрд из этих средств.

В свою очередь, 1 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что получен первый транш в размере €500 млн, в ближайшее время ожидается поступление ещё одного транша в таком же размере. Он отметил, что речь идёт о старте передачи пакета помощи в €9 млрд.

Как сообщает РИА Новости, в тот же день в ЕС заявили, что объединение не располагает необходимой для передачи Украине оставшихся €8 млрд подушкой безопасности.

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«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», — цитирует агентство представителя ЕС.

Комментируя ситуацию с передачей финансовой помощи Киеву, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что информация об усталости Запада от Украины всё чаще появляется в СМИ и высказываниях разных политиков.

В беседе с RT эксперт отметил, что в Европе осознают нежелательность продолжительного конфликта на Украине, последствия которого затрагивают жизнь самих европейцев. Рогулёв также обратил внимание на перспективы нынешних украинских политиков.

«Возникают сомнения в судьбе Зеленского и правительства Украины. Потому что все видят, что там внутри начинается борьба, начинаются отставки и замены, растёт недовольство. Поэтому судьба этого правительства закономерно вызывает вопросы у многих европейских политиков. Вот они и не спешат отваливать крупные суммы», — полагает эксперт.

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отметил, что в Европе не отказываются от помощи Украине на словах, но на деле в ЕС обращают внимание на множество собственных проблем.

«Национальные интересы никуда не исчезли при всех обязательствах в рамках НАТО и ЕС при очень мощном давлении США. По словам Зеленского, получается так, что они должны думать прежде всего об Украине, а уже потом о собственных странах. Но при всём безумии европейской политики всё-таки у них начинаются проявления разумного эгоизма», — сказал Почта в беседе с RT.