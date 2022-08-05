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Зеленский заявил об искусственной задержке макрофинансовой помощи ЕС на €8 млрд

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Евросоюза искусственно задерживают оказание Киеву макрофинансовой помощи в размере €8 млрд.

«€8 млрд для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка», — заявил Зеленский в видеообращении в Telegram.

При этом он отметил, что «не хочет» уточнять, какая именно европейская страна задерживает оказание помощи Украине.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС через Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1 млрд.

2 августа Еврокомиссия завершила перевод Украине пакета макрофинансовой кредитной помощи в €1 млрд, согласованного в июле. 

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