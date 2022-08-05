WP: на Украине обостряются разногласия между киевскими и региональными властями

На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями, сообщает издание The Washington Post.

«Растёт обеспокоенность тем, что офис (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского готов отказаться от обещаний и планов по... децентрализации власти», — говорится в материале.

Мэры крупных городов выражают обеспокоенность, что киевские власти отодвигают регионы на второй план для ослабления возможных политических противников.

Региональные политики также недовольны созданием военных администраций на Украине.

25 июля Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.