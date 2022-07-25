Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Украины

Украинский президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте офиса президента Украины.

Указ датирован 25 июля. Причина увольнения не называется.

В мае Зеленский сменил командующего cилами теробороны ВСУ.

Также президент Украины сообщал, что уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Дудин после увольнения потребовал от Зеленского опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом.