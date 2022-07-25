Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Украины
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Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте офиса президента Украины.
Указ датирован 25 июля. Причина увольнения не называется.
В мае Зеленский сменил командующего cилами теробороны ВСУ.
Также президент Украины сообщал, что уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.
Дудин после увольнения потребовал от Зеленского опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом.