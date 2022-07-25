Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Украины

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.
Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Украины
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте офиса президента Украины. 

Указ датирован 25 июля. Причина увольнения не называется.

В мае Зеленский сменил командующего cилами теробороны ВСУ.

Также президент Украины сообщал, что уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Дудин после увольнения потребовал от Зеленского опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить