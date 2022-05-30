Бывший глава СБУ Харьковской области Дудин потребовал от Зеленского извинений

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Роман Дудин, бывший глава Службы безопасности Украины в Харьковской области, обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием опровергнуть информацию о бездеятельности службы и извиниться перед личным составом.
Бывший глава СБУ Харьковской области Дудин потребовал от Зеленского извинений
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездеятельности руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры», — написал Дудин в одной из социальный сетей.

29 мая Зеленский заявил, что уволил Дудина с поста начальника управления СБУ в Харьковской области.

По словам украинского лидера, Дудин «не работал на защиту города», а думал «только о себе лично».

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