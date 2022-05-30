Бывший глава СБУ Харьковской области Дудин потребовал от Зеленского извинений
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездеятельности руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры», — написал Дудин в одной из социальный сетей.
29 мая Зеленский заявил, что уволил Дудина с поста начальника управления СБУ в Харьковской области.
По словам украинского лидера, Дудин «не работал на защиту города», а думал «только о себе лично».