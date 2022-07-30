FT: единство Евросоюза в отношении России проходит тяжёлое испытание

Единство позиций стран Европейского союза в отношении России проходит через тяжёлое испытание вследствие роста инфляции и возможных мер, касающихся энергосбережения. Об этом пишет газета Financial Times.

В материале сказано, что в начале российской специальной военной операции на Украине Евросоюз «демонстрировал единый фронт».

«Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием», — приводит слова газеты РИА Новости.

В статье стремятся найти ответ на вопрос, смогут ли европейские лидеры и дальше сохранять единство, или же единый фронт «рухнет», когда население на фоне роста цен вынудит их смягчить антироссийские санкции.

«Есть некоторые признаки, что в вопросе энергетики, по меньшей мере, это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть», — заключили авторы материала.

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio допустил, что жители европейских стран могут отказаться от идеи поддержки Киева, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован.