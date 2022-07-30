Times Radio: Европа может отказаться от поддержки Украины в случае сокращения потребления газа

Британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio допустил, что жители европейских стран могут отказаться от идеи поддержки Киева, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован.

По его мнению, реализация данного плана повиляет на европейских граждан и избирателей.

«И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всём этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», — передаёт его слова РИА Новости.

26 июля министры энергетики стран ЕС достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Цель решения — сэкономить в преддверии зимы газ, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.