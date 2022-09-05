«Эта зима не последняя»: какими последствиями может обернуться разрастающийся энергокризис в Германии

Предпосылок для массовых протестов в Германии на фоне стремительного роста цен на электроэнергию нет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он утверждает, что ответственность за текущую ситуацию лежит на России, которая якобы «больше не является надёжным поставщиком энергоносителей». В то же время немецкие СМИ предположили, что оппозиция в Германии способна организовать акции протеста по аналогии с той, которая ранее прошла в Чехии. С точки зрения аналитиков, канцлер Шольц пытается сохранить лицо, делая оптимистичные заявления. Однако в реальности европейская экономика находится на грани рецессии, что может повлечь за собой социальный протест, предупреждают эксперты.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что предпосылок для массовых протестов в связи с резким ростом цен на энергоносители в Германии нет. Об этом он заявил по итогам переговоров между руководством входящих в правящую коалицию партий.

«Если некоторые не согласны... то речь идёт как раз о некоторых. Большинство граждан знают, что хорошо жить в экономически мощном социальном государстве», — приводит его слова ТАСС.

Шольц также сообщил, что правящая коалиция согласовала меры по поддержке населения объёмом €65 млрд.

В то же время газета Die Welt сообщила, что немецкую оппозицию может вдохновить антиправительственный митинг в Чехии, участники которого требовали наладить отношения с Россией и поддержать население перед лицом энергетического кризиса.

Напомним, что митинг прошёл в Праге 3 сентября. Протестующие требовали отставки правительства во главе с премьером Петром Фиалой, а также немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку газа в Чехию.

Die Welt допускает, что сходные акции в Германии могут организовать объединившие свои силы «Альтернатива для Германии» и Левая партия при поддержке профсоюзов.

Протесты в Праге и-за ситуации в энергетике

AP

© Petr David Josek

Критическая остановка

С точки зрения германского канцлера, Россия якобы уже давно нарушает свои обязательства по контрактам на поставки газа и больше не является надёжным поставщиком.

«Нечто, что всегда имело место даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надёжным поставщиком энергоносителей», — приводит его слова ТАСС.

Шольц добавил, что, несмотря на сложности, Берлин продолжит поддерживать киевский режим, а ответственность за ситуацию якобы лежит на России. Он подчеркнул, что Германии предстоят трудные времена, однако она переживёт предстоящую зиму. «Нашей стране предстоит тяжелое время», — констатировал он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Markus Schreiber

На высказывания Шольца отреагировали в Москве. Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Германия действует по отношении к России крайне враждебно.

«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших вооружённых сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России», — написал он в Telegram.

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Медведев добавил, что «мелкие проблемы с газом» на этом фоне не должны удивлять Шольца.

Напомним, что ранее компания «Газпром» по техническим причинам полностью остановила поставки газа в Европу по «Северному потоку». Российский трубопровод был временно отключён для техобслуживания ещё 31 августа, запуск был запланирован на 3 сентября.

Однако в работе последней действовавшей турбины газопровода были выявлены неполадки, из-за которых её эксплуатация невозможна. При этом провести капитальный ремонт оборудования мешают антироссийские санкции Запада, объясняют в «Газпроме».

Вице-премьер России Александр Новак, комментируя остановку «Северного потока», отметил, что она произошла по вине стран ЕС, из-за санкций которых невозможны ремонт и обслуживание агрегатов.

«Есть такая фраза: «Это перекладывание с больной головы на здоровую». Вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что полностью нарушены все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования. Кроме того, введены были санкции как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза на соответствующее оборудование, поэтому им нужно привести в соответствие с контрактными условиями (свои действия. — RT) для того, чтобы это оборудование действительно продолжало работать», — пояснил Новак в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире этой программы заявил, что нынешняя ситуация в энергетике является следствием действий европейских «горе-политиков».

«И именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация станет ещё хуже», — спрогнозировал Песков.

«По баснословным ценам»

Как отмечают аналитики, Германия смогла сформировать определённый запас газа, поэтому ситуация вряд ли будет развиваться по наиболее пессимистичному сценарию, однако всё это, несомненно, скажется на экономическом развитии ФРГ.

«Германия запаслась газом, поэтому не стоит ожидать, что зимой вся страна замёрзнет. Это первая экономика еврозоны, и, собрав газ со всего мира по баснословным ценам, эту зиму она переживёт. Вопрос в том, во что это выльется в итоге. Уже сейчас расценки на топливо непосильные, так как приводят к остановке или закрытию большого количества производств», — рассказал в разговоре с RT политолог Олег Матвейчев.

Инфраструктура газопровода «Северный поток»

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Он считает, что на фоне падения промышленного производства и сокращения сальдо торгового баланса предлагаемые правительством Шольца меры поддержки населения приведут к росту инфляции.

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«Они думают, что напечатают деньги и будут выделять по €200—300 в виде дотаций на оплату ЖКХ. Это просто приведёт к очередному кругу инфляции. Шольц встал на путь убийства немецкой экономики — он не может не понимать, что эта зима не последняя. Что он будет делать дальше? Дальше он будет продолжать закупки у Америки, Катара и других стран газа, который будет не менее чем вдвое дороже, чем трубопроводное голубое топливо из России», — подчеркнул эксперт.

Политолог также выразил уверенность, что, если граждане будут даже протестовать против такой политики, эти выступления будут жестоко подавляться.

В то же время старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин считает, что глава немецкого правительства, говоря об отсутствии предпосылок для активного недовольства граждан энергетической политикой, делает хорошую мину при плохой игре.

«Шольц выдаёт желаемое за действительное, пытаясь сохранить лицо. СМИ уже приводят доводы в пользу того, что Германии стоит ждать протестов против роста цен на электроэнергию по типу тех, что прошли в Праге. В свою очередь, лидер ХДС (Фридрих Мерц. — RT) предрекает веерные отключения электроэнергии следующей весной. Для большинства граждан ФРГ, привыкших жить сыто, тепло и спокойно, это будет крайне неприятно. Шольц просто пытается не признавать очевидное», — рассказал эксперт.

Нынешнее коалиционное правительство полностью абстрагировалось от проблем и запросов большинства немецких граждан, говорит Камкин. Это наглядно демонстрирует риторика представляющих в коалиции партию «Зелёные» вице-канцлера Роберта Хабека и главы МИД ФРГ Анналены Бербок, считает политолог.

«Раньше в Германии такого отрыва от общественного мнения всё-таки не было. Вишенкой на торте и очевидным политическим дном, конечно, стали слова Бербок о том, что её мало волнуют интересы собственных избирателей, потому что она будет продолжать поддерживать Украину. Здесь мы наблюдаем бездумное следование доктрине, а не политику здравого смысла», — подчеркнул Камкин.

Он считает, что возможные протестные акции исключать нельзя, так как в Европе складывается весьма непростая экономическая ситуация.

«В Европе уже наблюдаются признаки рецессии, а входить в рецессию с запредельно высокими ценами на энергоносители — это самоубийство. Если будет принят новый пакет санкций с полным эмбарго на поставки из России, это повлечёт за собой и взрывной рост цен на продовольствие. Следующую весну Европа встретит не только с энергетическим, но и с продовольственным кризисом и двухзначными показателями инфляции, за чем может последовать углубление рецессии и в конечном итоге коллапс экономики», — резюмировал эксперт.