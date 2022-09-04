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Die Welt: Германия может столкнуться с антиправительственными протестами, как и Чехия

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Немецкая газета Die Welt допустила, что Германию ждут такие же митинги, которые накануне можно было наблюдать в Чехии, где граждане обвинили правительство в отсутствии поддержки населения на фоне удорожания энергоресурсов и растущей инфляции.
Die Welt: Германия может столкнуться с антиправительственными протестами, как и Чехия
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Журналисты издания напомнили, что в Праге, где на митинге собрались порядка 70 тыс. человек, демонстранты призвали к отставке правительства премьер-министра Петра Фиалы, которое находится у власти с декабря.

Митингующие обвинили чешское правительство в том, что оно поддерживает Украину санкциями против России, но не помогает чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление.

«В Германии также различные группы призвали к демонстрациям. Профсоюз Verdi угрожает протестами из-за высоких цен на энергоносители», — говорится в сообщении газеты.

3 сентября в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.

Участники протеста потребовали отставки действующего кабмина во главе с Петром Фиалой до 25 сентября. По оценкам полиции, по меньшей мере 70 тыс. человек вышли на улицы во время митинга.

По мнению премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, есть угроза падения уровня жизни целых слоёв населения и волны банкротств в Германии из-за энергетического кризиса. Как подчеркнул премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, Германия нуждается в российском газе.

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