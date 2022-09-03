Премьер-министр Саксонии заявил о необходимости российского газа для ФРГ
- AFP
По его мнению, к концу десятилетия многое в мире может измениться как в электроэнергетическом, так и в газовом секторах.
«Но пройдёт десятилетие, прежде чем мы продвинемся так далеко», — цитирует его РИА Новости.
Говоря о газе из России, Кречмер отметил, что Германия «конечно, нуждается в нём».
Ранее сообщалось, что один из крупнейших производителей стали в Германии — концерн ArcelorMittal — заявил о закрытии двух своих предприятий из-за высоких цен на энергоносители.