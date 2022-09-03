Премьер-министр Саксонии заявил о необходимости российского газа для ФРГ

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что Германия нуждается в российском газе.

По его мнению, к концу десятилетия многое в мире может измениться как в электроэнергетическом, так и в газовом секторах.

«Но пройдёт десятилетие, прежде чем мы продвинемся так далеко», — цитирует его РИА Новости.

Говоря о газе из России, Кречмер отметил, что Германия «конечно, нуждается в нём».

Ранее сообщалось, что один из крупнейших производителей стали в Германии — концерн ArcelorMittal — заявил о закрытии двух своих предприятий из-за высоких цен на энергоносители.