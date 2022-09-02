Немецкий производитель стали закроет два своих завода из-за цен на энергоносители

Один из крупнейших производителей стали в Германии — концерн ArcelorMittal — заявил о закрытии двух своих предприятий из-за высоких цен на энергоносители.

«ArcelorMittal останавливает работу двух предприятий в Германии», — цитирует заявление концерна РИА Новости.

Отмечается, что будут закрыты заводы в Бремене и Гамбурге, где уже до этого был введён сокращённый рабочий день.

В концерне уточняют, что «непомерный рост цен» на энергоносители оказывает огромное влияние на конкурентоспособность производства стали.

Ранее сообщалось, что крупнейшее предприятие по выпуску алюминия в Словакии Slovalco остановит производство из-за высокой стоимости электроэнергии.