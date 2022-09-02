Немецкий производитель стали закроет два своих завода из-за цен на энергоносители
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«ArcelorMittal останавливает работу двух предприятий в Германии», — цитирует заявление концерна РИА Новости.
Отмечается, что будут закрыты заводы в Бремене и Гамбурге, где уже до этого был введён сокращённый рабочий день.
В концерне уточняют, что «непомерный рост цен» на энергоносители оказывает огромное влияние на конкурентоспособность производства стали.
Ранее сообщалось, что крупнейшее предприятие по выпуску алюминия в Словакии Slovalco остановит производство из-за высокой стоимости электроэнергии.