Крупнейший алюминиевый завод Словакии остановит производство из-за цен на электроэнергию

Крупнейшее предприятие по выпуску алюминия в Словакии Slovalco остановит производство из-за высокой стоимости электроэнергии.

Об этом сообщает Pravda.

Отмечается, что процесс остановки производства запущен и не будет остановлен.

По данным издания, в результате данного шага несколько сотен сотрудников предприятия останутся без работы.

Завод обеспечивал алюминием многие страны Евросоюза.

Ранее Bloomberg писало, что власти Великобритании готовят план аварийного энергоснабжения на территории королевства на случай «худшего сценария» предстоящей зимой, в том числе речь идёт о возможности нормирования подачи электроэнергии потребителям.