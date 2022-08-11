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Bloomberg: власти Британии готовятся к плановым отключениям электричества зимой

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Власти Великобритании готовят план аварийного энергоснабжения на территории королевства на случай «худшего сценария» предстоящей зимой, в том числе речь идёт о возможности нормирования подачи электроэнергии потребителям.
Bloomberg: власти Британии готовятся к плановым отключениям электричества зимой
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Как прогнозируют эксперты, если зима будет холоднее обычного, то в случае нехватки газа на протяжении нескольких дней жители Британии столкнутся и с дефицитом электроэнергии. Это может вынудить власти прибегнуть к временным отключениям подачи электрической энергии. 

Отмечается, что отключения могут затронуть промышленные предприятия и домохозяйства. 

Подробнее — в материале ИноТВ.

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