Bloomberg: власти Британии готовятся к плановым отключениям электричества зимой
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Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Как прогнозируют эксперты, если зима будет холоднее обычного, то в случае нехватки газа на протяжении нескольких дней жители Британии столкнутся и с дефицитом электроэнергии. Это может вынудить власти прибегнуть к временным отключениям подачи электрической энергии.
Отмечается, что отключения могут затронуть промышленные предприятия и домохозяйства.
Подробнее — в материале ИноТВ.