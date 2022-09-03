Организаторы митинга в Праге потребовали отставки правительства до 25 сентября

Участники антиправительственного протеста в центре Праги потребовали отставки действующего кабмина во главе с Петром Фиалой до 25 сентября.

Об этом сообщает ТАСС.

Требование выдвинуто на митинге, который проходит на Вацлавской площади и в котором, по данным организаторов, приняли участие более 100 тыс. человек.

«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]», — цитирует организаторов агентство.

Выступившие ораторы возложили на правительство ответственность за энергетический кризис и инфляцию, а также призвали к переговорам с Россией с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.

Как стало известно ранее, в центре Праги начался крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.