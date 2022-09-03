военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Праге проходит антиправительственный митинг из-за роста цен на газ и инфляции

Короткая ссылка
В центре Праги проходит крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары. Мероприятие организовано несколькими политическими партиями, в нём участвует около 20 тыс. человек.
В Праге проходит антиправительственный митинг из-за роста цен на газ и инфляции
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению организаторов митинга, коалиционное правительство премьер-министра Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры на фоне подорожания энергоресурсов.

В конце августа группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию у наземной станции вблизи Лубмина, требуя скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Также сторонники оппозиционной в Молдавии партии «Шор» устроили шествие со свечами в Кишинёве возле здания администрации президента страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить