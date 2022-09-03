В Праге проходит антиправительственный митинг из-за роста цен на газ и инфляции
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Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению организаторов митинга, коалиционное правительство премьер-министра Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры на фоне подорожания энергоресурсов.
В конце августа группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию у наземной станции вблизи Лубмина, требуя скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».
Также сторонники оппозиционной в Молдавии партии «Шор» устроили шествие со свечами в Кишинёве возле здания администрации президента страны.