В Праге проходит антиправительственный митинг из-за роста цен на газ и инфляции

В центре Праги проходит крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары. Мероприятие организовано несколькими политическими партиями, в нём участвует около 20 тыс. человек.

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Об этом сообщает РИА Новости. По мнению организаторов митинга, коалиционное правительство премьер-министра Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры на фоне подорожания энергоресурсов. В конце августа группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию у наземной станции вблизи Лубмина, требуя скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Также сторонники оппозиционной в Молдавии партии «Шор» устроили шествие со свечами в Кишинёве возле здания администрации президента страны.