Активисты из ФРГ на демонстрации потребовали скорейшего запуска «Северного потока — 2»

Группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию у наземной станции вблизи Лубмина, требуя скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», сообщает газета Berliner Zeitung.

«Участники акции добивались ввода трубопровода в эксплуатацию. Полиция и силы безопасности разогнали их», — приводит текст публикации РИА Новости.

В других СМИ отмечается, что одному из участников акции, который был одет в спецодежду, удалось проникнуть на саму станцию. Другие заявили, что имеют право пользоваться газом из трубопровода, так как он был построен на их налоги.

Газопровод «Северный поток» с 31 августа приостановит работу на трое суток для проведения планового технического обслуживания на единственном действующем агрегате на станции «Портовая».

После этого по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей магистраль вернётся к показателю прокачки 33 млн куб. м в сутки.