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Премьер Баварии предупредил об угрозе падения уровня жизни целых слоёв населения ФРГ

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью газете Bild предупредил об угрозе падения уровня жизни целых слоёв населения, а также о волне банкротств в Германии из-за энергетического кризиса.
Премьер Баварии предупредил об угрозе падения уровня жизни целых слоёв населения ФРГ
  • AP

Он отметил, что все поездки канцлера Олафа Шольца и главы Минэкономики Роберта Хабека в другие страны в поисках альтернатив российскому газу потерпели крах, при этом власти до сих пор не приняли решение о продлении работы трёх оставшихся в стране АЭС.

«Поскольку нет эффективного пакета мер по облегчению бремени, грозят падение уровня жизни целых слоёв населения и волна банкротств для среднего класса», — цитирует его ТАСС.

Зёдер также выразил недоумение по поводу заявлений  Шольца о том, что Германия якобы хорошо подготовлена к зиме.

«Я не знаю, на чём основывается эта надежда», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что немцы не доверяют нынешней правящей коалиции в составе социал-демократов, «зелёных» и либералов.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия нуждается в российском газе.

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