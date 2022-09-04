Песков: европейские граждане умирают от инсультов при виде счетов за электричество

Европейские «горе-политики» заставляют своих граждан умирать от инсультов при виде счетов за электроэнергию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» он отметил, что европейские политики «совершенно абсурдно» отказываются от сервисного обслуживания оборудования, принадлежащего «Газпрому».

«Это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях. Именно эти горе-политики заставляют своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию», — заявил Песков.

Он допустил усугубление ситуации с наступлением холодов.

При этом Песков подчеркнул, что «Газпром» не сделал ни одного шага, который бы пошатнул реноме надёжного поставщика.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.