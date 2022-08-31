Песков: санкции ЕС довели до ситуации с приостановкой работы «Северного потока»

До ситуации с приостановкой работы газопровода «Северный поток» довели санкции европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До этой ситуации (временного прекращения поставок по «Северному потоку». — RT) европейцев довели именно их же санкции, их собственные санкции», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

В компании отметили, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» остановили на трое суток для технического обслуживания.

По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.