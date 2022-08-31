В «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку»

Поставка газа по «Северному потоку» прекращена, сегодня начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате, заявили в «Газпроме».

«Поставка по «Северному потоку» полностью прекращена», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что 31 августа начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.

Ранее сообщалось, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания.

По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Как отмечали в Кремле, поставкам газа в ЕС, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничто не мешает.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что средний уровень заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе достиг 80%.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.