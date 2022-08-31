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Поставки газа по «Северному потоку» упали практически до нуля

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Приём газа «Северного потока» Германией практически полностью остановился на фоне ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», следует из данных операторов немецких газопроводов Opal и Nel.

Как сообщает ТАСС, топливный поток в газопровод Nel остановился в немецком Грайфсвальде в 3:00 по мск, а в Opal упал в 5,5 раз.

Ранее сообщалось, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания.

По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Как отмечали в Кремле, поставкам газа в ЕС, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничто не мешает.

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