Поставки газа по «Северному потоку» упали практически до нуля
Как сообщает ТАСС, топливный поток в газопровод Nel остановился в немецком Грайфсвальде в 3:00 по мск, а в Opal упал в 5,5 раз.
Ранее сообщалось, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания.
По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.
Как отмечали в Кремле, поставкам газа в ЕС, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничто не мешает.