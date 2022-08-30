Песков: поставкам по «Северному потоку» не мешает ничего, кроме технологических проблем

Ситуация с турбинами для «Северного потока» вызвана иррациональными действиями властей Евросоюза, за которые приходится платить простым европейцам.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это как раз относится к сфере тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и, наверное, невозможно объяснить, но за которые приходится очень много платить простым гражданам», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает, подчеркнул Песков.

«(Санкции. — RT) не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы, а также не позволяют юридически оформить возвращение необходимых узлов агрегатов в места их эксплуатации», — напомнил он.

Газопровод «Северный поток» с 31 августа приостановит работу на трое суток для проведения планового технического обслуживания на единственном действующем агрегате на станции «Портовая».

После этого, по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей магистраль вернётся к показателю прокачки в 33 млн куб. м в сутки.