Глава ЕК: средний уровень заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе достиг 80%

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что средний уровень заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе достиг 80%.

Об этом она сказала на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании.

«Мы достигли сейчас среднего в Евросоюзе уровня заполнения хранилищ в 80%. Мы в целом уже достигли уровня, о котором договорились по этому году», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим глава ЕК заявила, что страны ЕС продолжат заполнять свои хранилища.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.