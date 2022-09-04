Песков: «Газпром» не сделал и шага, который бы пошатнул реноме надёжного поставщика

«Газпром» не сделал ни одного шага, который бы пошатнул реноме надёжного поставщика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Газпром» много десятилетий нарабатывал свое реноме надёжного гаранта энергетической безопасности, надежного поставщика. И мы убеждены в том, что «Газпром» не сделал ни одного шага, который пошатнул бы это реноме», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Все профилактические работы при этом происходят в регламентные сроки, подчеркнул Песков.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.