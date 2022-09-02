военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Газпром» сообщил об утечке масла на газоперекачивающем агрегате на КС «Портовая»

Короткая ссылка
«Газпром» сообщил, что при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла. Компания также опубликовала фотографию с неисправностью.
«Газпром» сообщил об утечке масла на газоперекачивающем агрегате на КС «Портовая»
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

«Обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъёмам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», — говорится в сообщении.

Масло нашли и на кабельном разъёмном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя.

«Масло также обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха», — уточнили в компании.

Акт обнаружения утечки масла при этом подписан представителями компании Siemens.

Письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

Как подчеркнул в своём предостережении Ростехнадзор, обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию двигателя, а в соответствии с информацией Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен, напомнили в компании.

31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» был остановлен на трое суток для техобслуживания.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить