«Газпром» сообщил об утечке масла на газоперекачивающем агрегате на КС «Портовая»

«Газпром» сообщил, что при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла. Компания также опубликовала фотографию с неисправностью.

«Обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъёмам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», — говорится в сообщении.

Масло нашли и на кабельном разъёмном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя.

«Масло также обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха», — уточнили в компании.

Акт обнаружения утечки масла при этом подписан представителями компании Siemens.

Письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

Как подчеркнул в своём предостережении Ростехнадзор, обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию двигателя, а в соответствии с информацией Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен, напомнили в компании.

31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» был остановлен на трое суток для техобслуживания.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.