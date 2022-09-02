«Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок
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«Получено Предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», — говорится в заявлении компании.
Там также сообщили, что подобные неисправности (утечки масла) ранее были обнаружены на агрегатах с двигателями №075, №076, №120, которые прошли заводской капитальный ремонт и находятся в состоянии вынужденного простоя.
«В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия». — утверждает «Газпром».
Письмо о неисправностях агрегата Trent 60 и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору Siemens Energy AG Кристиану Бруху.
«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — заявили в компании.
Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.