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«Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок

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RT
«Газпром» получил предостережение Ростехнадзора о том, что неисправности турбины «Северного потока» не позволяют обеспечить её безопасную эксплуатацию, в связи с чем необходимо приостановить её эксплуатацию. До устранения неполадок транспорт газа в газопровод будет полностью остановлен.
«Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Получено Предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», — говорится в заявлении компании.

Там также сообщили, что подобные неисправности (утечки масла) ранее были обнаружены на агрегатах с двигателями №075, №076, №120, которые прошли заводской капитальный ремонт и находятся в состоянии вынужденного простоя.

«В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия». — утверждает «Газпром».

Письмо о неисправностях агрегата Trent 60 и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — заявили в компании.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

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