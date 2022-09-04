Медведев: власти Германии действуют как враги России и при этом «удивляются проблемам»

Германия в настоящее время действует как враг России, вводя санкции против страны и её граждан и поставляя украинской армии летальное оружие, при этом канцлер ФРГ удивляется тому, что у Берлина возникают экономические проблемы. Такое мнение выразил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

В своём аккаунте он прокомментировал слова канцлера Олафа Шольца о том, что «Россия больше не является надёжным поставщиком энергоносителей».

«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших вооружённых сил. Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России», — написал Медведев.

Он добавил, что «этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом».

«Прямо как в детском анекдоте: «И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…» — отметил зампред Совбеза.

В конце августа Олаф Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое современное оружие, включая средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники.