Шольц: Украина в ближайшее время получит от ФРГ новую партию оружия
- AP
Об этом он рассказал, выступая с речью в Карловом университете в Праге.
Шольц, как передаёт ТАСС, заверил, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется». Он напомнил, что 25 октября в столице ФРГ состоится международная конференция по вопросам оказания помощи Украине.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Евросоюзу надо поставлять больше оружия на Украину.
В августе директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что накачка Украины дальнобойным вооружением со стороны стран Запада расширит географию российской спецоперации.