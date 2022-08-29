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Шольц: Украина в ближайшее время получит от ФРГ новую партию оружия

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое современное оружие, включая средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники.
Шольц: Украина в ближайшее время получит от ФРГ новую партию оружия
  • AP

Об этом он рассказал, выступая с речью в Карловом университете в Праге.

Шольц, как передаёт ТАСС, заверил, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется». Он напомнил, что 25 октября в столице ФРГ состоится международная конференция по вопросам оказания помощи Украине.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Евросоюзу надо поставлять больше оружия на Украину.

В августе директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что накачка Украины дальнобойным вооружением со стороны стран Запада расширит географию российской спецоперации.

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