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Глава МИД Эстонии заявил, что Евросоюзу нужно поставлять Киеву больше оружия

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью газете Die Welt заявил, что Евросоюзу надо поставлять больше оружия на Украину.
Глава МИД Эстонии заявил, что Евросоюзу нужно поставлять Киеву больше оружия
  • AP

«Нам необходимо поставлять больше оружия на Украину», — сказал он.

Рейнсалу утверждает, что Таллин предоставляет Киеву «наибольший объём помощи в виде поставок оружия на душу населения».

По его словам, в Эстонии будут рады, если другие страны последуют этому примеру.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова помогать Украине столько, сколько потребуется, однако пока не может поставлять всё то, что хотят в Киеве.

В августе директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что накачка Украины дальнобойным вооружением со стороны стран Запада расширит географию российской спецоперации.

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