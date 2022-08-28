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Глава МИД Бербок: ФРГ пока не может поставить Украине всё требуемое Киевом оружие

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Германия готова помогать Украине столько, сколько потребуется, однако пока не может поставлять всё то, что хотят в Киеве, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Глава МИД Бербок: ФРГ пока не может поставить Украине всё требуемое Киевом оружие
  • AP
  • © Andreea Alexandru

«Я понимаю, что украинцы хотят более быстрых и более крупных поставок. Но в наших запасах нет в массовом количестве готовых к доставке функционирующих, современных систем, которые нужны в данный момент», — сказала она в интервью Bild.

Вместе с этим глава ведомства подчеркнула, что в ФРГ готовы поддерживать Киев финансово и военными средствами до тех пор, пока это будет необходимо.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя системы ПВО, боеприпасы и гранатомёты.

Бербок сообщила, что Германия испытывает дефицит запасов оружия, поставки Украине идут по тонкой грани.

По её словам, военной промышленности ФРГ пришлось начать производить оружие специально для Украины.

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