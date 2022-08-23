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Шольц: Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине

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Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя системы ПВО, боеприпасы и гранатомёты. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите «Крымской платформы» в Киеве.
Шольц: Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru

Он сообщил о решении продолжать поставлять Украине оружие.

«Мы поставили на рельсы новый пакет, включающий другие современные системы ПВО, гранатомёты, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее газета Politico сообщила, что США, предположительно, поставляют на Украину больше военной помощи, чем говорят об этом представители Вашингтона.

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