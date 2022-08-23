Шольц: Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине
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Он сообщил о решении продолжать поставлять Украине оружие.
«Мы поставили на рельсы новый пакет, включающий другие современные системы ПВО, гранатомёты, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — цитирует Шольца РИА Новости.
Ранее газета Politico сообщила, что США, предположительно, поставляют на Украину больше военной помощи, чем говорят об этом представители Вашингтона.