США, предположительно, поставляют на Украину больше военной помощи, чем говорят об этом представители Вашингтона, говорится в материале газеты Politico.

В издании напомнили о заявлении высокопоставленного представителя Пентагона на прошлой неделе, в котором он признал, что США на протяжении некоторого времени отправляли на Украину противорадиолокационные ракеты HARM. Примечательно, что подобного рода помощь не анонсировалась до этого публично.

«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в нашем официальном заявлении не было конкретным. Мы представили это таким образом, что мы поставляем противорадиолокационные возможности», — цитирует Politico американского чиновника.

По данным источников газеты, США включили в один из последних пакетов военной помощи также и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, однако официальных уведомлений по этому поводу от Вашингтона не последовало.

В Politico ознакомились с уведомлением от администрации президента США к конгрессу. В документе отмечается, что поставляемое Киеву оружие не ограничивается перечнем, который фигурирует в самом уведомлении.

19 августа высокопоставленная представительница Пентагона заявила, что в США рассматривают возможность поставки на Украину новых видов вооружений, которые позволили бы «изменить ситуацию на поле боя» на юго-востоке страны.

Так, например, в американском военном ведомстве сообщили о планах поставить барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost на Украину в августе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть продолжающийся конфликт.