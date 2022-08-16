Путин: ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт.

«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», — сказал Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

Ранее бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард назвала целями американского президента Джо Байдена в ситуации вокруг Украины не защиту демократии, а «смену режима в России» и «раздувание конфликта для усиления НАТО».