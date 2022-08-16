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Путин: ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт.

«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», — сказал Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

Ранее бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард назвала целями американского президента Джо Байдена в ситуации вокруг Украины не защиту демократии, а «смену режима в России» и «раздувание конфликта для усиления НАТО».

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