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Пентагон: США отправят Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost в августе

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Поставка барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину запланирована на август, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.
Пентагон: США отправят Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost в августе
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Мы начнём поставлять системы Phoenix Ghost позднее в этом месяце. Поставки будут осуществляться на регулярной основе», — цитирует его РИА Новости.

О планах предоставить Украине указанные барражирующие боеприпасы в Пентагоне сообщали в июле.

Вместе с этим в США рассматривают возможность поставки на Украину новых видов вооружений, которые «позволили бы изменить ситуацию на поле боя» на юго-востоке страны.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть продолжающийся конфликт.

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