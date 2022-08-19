Пентагон: США отправят Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost в августе

Поставка барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину запланирована на август, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.

«Мы начнём поставлять системы Phoenix Ghost позднее в этом месяце. Поставки будут осуществляться на регулярной основе», — цитирует его РИА Новости.

О планах предоставить Украине указанные барражирующие боеприпасы в Пентагоне сообщали в июле.

Вместе с этим в США рассматривают возможность поставки на Украину новых видов вооружений, которые «позволили бы изменить ситуацию на поле боя» на юго-востоке страны.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть продолжающийся конфликт.