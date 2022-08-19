Пентагон: США отправят Украине барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost в августе
- AFP
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«Мы начнём поставлять системы Phoenix Ghost позднее в этом месяце. Поставки будут осуществляться на регулярной основе», — цитирует его РИА Новости.
О планах предоставить Украине указанные барражирующие боеприпасы в Пентагоне сообщали в июле.
Вместе с этим в США рассматривают возможность поставки на Украину новых видов вооружений, которые «позволили бы изменить ситуацию на поле боя» на юго-востоке страны.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть продолжающийся конфликт.