Пентагон: США изучают возможность поставок новых видов вооружений Украине
- AFP
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«Изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны», — цитирует её РИА Новости.
В Пентагоне также анонсировали выделение Украине военной помощи на общую сумму $775 млн.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть продолжающийся конфликт.