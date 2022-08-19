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Пентагон: США изучают возможность поставок новых видов вооружений Украине

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В США рассматривают возможность поставки на Украину новых видов вооружений, которые позволили бы изменить ситуацию на поле боя на юго-востоке страны, заявила высокопоставленная представительница Пентагона.
Пентагон: США изучают возможность поставок новых видов вооружений Украине
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны», — цитирует её РИА Новости.

В Пентагоне также анонсировали выделение Украине военной помощи на общую сумму $775 млн.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть продолжающийся конфликт.

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