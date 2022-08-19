США анонсировали выделение Украине военной помощи на сумму $775 млн

В Пентагоне анонсировали выделение Украине военной помощи на общую сумму $775 млн.

«США объявят о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя американского Минобороны.

По его словам, дополнительный пакет средств будет реализован в рамках указа президента США Джо Байдена.

Таким образом, общая сумма «мер поддержки безопасности Украины» администрации главы государства составила $10,6 млрд.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар раскритиковал мировых лидеров, в том числе американского президента Джо Байдена, за оказание военной помощи Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Украине показывает, как США пытаются затянуть продолжающийся конфликт.