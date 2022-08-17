В конгрессе США раскритиковали Байдена за вмешательство в ситуацию на Украине

Член палаты представителей США от республиканской партии Пол Госар раскритиковал мировых лидеров, в том числе американского президента Джо Байдена, за оказание военной помощи Украине. По его мнению, в сложившейся ситуации акцент стоит делать не на поставках вооружения Киеву, а на содействии переговорному процессу и достижении мира. RT ознакомился со стенограммой речи Госара в конгрессе.

Так, Госар констатировал, что продолжающееся вмешательство мировых элит в дела стран Восточной Европы не помогло урегулировать конфликт на Украине.

В этом контексте он обратил внимание на политику действующей администрации США, которая не приносит результата как за рубежом, так и внутри страны.

«Пока американский рабочий класс страдает от разрушительной инфляции, до сих пор не оправившись от неконституционных и неправомерных локдаунов, отправлять миллиарды долларов в страну, находящуюся за шесть тысяч миль (около 9,7 тыс. км. — RT), — это шаг, выводящий значение фразы «оторванность от реальности» на качественно новый уровень», — уточнил конгрессмен.

По мнению Госара, мировым политикам следует принять максимум усилий для того, чтобы содействовать переговорам по украинскому кейсу и привести убедительные аргументы в пользу того, почему мир в стране выгоден всем игрокам.

В то же время, конгрессмен выразил уверенность, что позитивный исход ситуации на Украине может быть нежелателен для администрации Байдена.

«Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны», — объяснил Госар свою позицию, уточнив, что речь идёт о «безумной» инфляции, ослаблении цепи поставок, нашествии занимающихся криминалом мигрантов, а также «смертоносной наркоэпидемии» в США.

По словам представителя конгресса, вмешательство Вашингтона в иностранные дела, не связанные с безопасностью Соединённых Штатов, в целом, ошибочно. В частности, он напомнил, что ранее военная мощь США «служила сдерживающим фактором для враждебных иностранных держав».

«Однако помощь Украине привела к истощению военных арсеналов. Четверть всех ракет Stinger и треть Javelin были отправлены на Украину... Сейчас сумма (помощи Украине. — RT) достигает $63 млрд», — заявил Госар.

Ввязывание в дела стран Восточной Европы сделало Соединённые Штаты слабее, резюмировал конгрессмен. Он добавил, что участие Америки в украинском конфликте «продлевает и разжигает» его.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Украине показывает, как США пытаются затянуть продолжающийся конфликт.

Со своей стороны, глава российского Минобороны Сергей Шойгу отметил, что ситуация с безопасностью в Европе стала хуже, чем в разгар холодной войны.