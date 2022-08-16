Путин: Россия начала спецоперацию на Украине в соответствии с уставом ООН
«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединённых Наций», — сказал Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, цели определены ясно и чётко — это обеспечение безопасности России и её граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.
Ранее Путин заявил, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма.
По словам главы государства, уроки страшной трагедии, к которой человечество привёл нацизм в XX веке, не должны быть забыты.