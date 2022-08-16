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Путин: Россия начала спецоперацию на Украине в соответствии с уставом ООН

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Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом ООН, заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединённых Наций», — сказал Путин во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, цели определены ясно и чётко — это обеспечение безопасности России и её граждан, защита жителей Донбасса от геноцида.

Ранее Путин заявил, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма.

По словам главы государства, уроки страшной трагедии, к которой человечество привёл нацизм в XX веке, не должны быть забыты. 

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