Путин: наш долг — противодействовать распространению неонацизма и русофобии
Об этом он сказал на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022».
По словам главы государства, уроки страшной трагедии, к которой человечество привёл нацизм в XX веке, не должны быть забыты.
«Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — заявил Путин.
Он отметил большое общественно-политическое значение проведения в рамках форума международного антифашистского конгресса.
Также Путин заявил, что военные России и Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе спецоперации и чётко выполняют все поставленные задачи.
RT вёл трансляцию выступления главы государства.