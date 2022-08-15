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Путин: наш долг — противодействовать распространению неонацизма и русофобии

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Президент России Владимир Путин заявил, что долгом России перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны является противодействие распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма.

Об этом он сказал на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022».

По словам главы государства, уроки страшной трагедии, к которой человечество привёл нацизм в XX веке, не должны быть забыты. 

«Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — заявил Путин.

Он отметил большое общественно-политическое значение проведения в рамках форума международного антифашистского конгресса.

Также Путин заявил, что военные России и Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе спецоперации и чётко выполняют все поставленные задачи.

RT вёл трансляцию выступления главы государства.

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