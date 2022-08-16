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Шойгу: ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в разгар холодной войны

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация с безопасностью в Европе стала хуже, чем в разгар холодной войны.
Шойгу: ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в разгар холодной войны
  • РИА Новости

«В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность альянса приобрела максимально агрессивную, антироссийскую направленность», — цитирует его РИА Новости.

Шойгу отметил, что на континент были переброшены значительные силы из США и возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе.

Министр акцентировал внимание на том, что развёртывание дополнительных сил НАТО на востоке началось ещё до объявления спецоперации на Украине.

Так, в начале февраля высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что две трети дополнительных сил США из первого транша уже прибыли в Польшу.

До этого стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.

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