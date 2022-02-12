Пентагон: две трети дополнительных сил США из первого транша уже прибыли в Польшу
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«Примерно две трети военнослужащих из первого транша уже прибыли», — цитирует РИА Новости представителя.
Отмечается, что командование осуществляет генерал-майор Кристофер Донахью.
Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак ранее сообщил, что дополнительные силы ВС США будут размещены на юго-востоке Польши вблизи украинской границы.
До этого стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.