Пентагон: две трети дополнительных сил США из первого транша уже прибыли в Польшу

Примерно две трети из числа первого транша военнослужащих США, которые направляются в Польшу для усиления обороны восточного фланга НАТО, уже прибыли в страну, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

AP

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«Примерно две трети военнослужащих из первого транша уже прибыли», — цитирует РИА Новости представителя. Отмечается, что командование осуществляет генерал-майор Кристофер Донахью. Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак ранее сообщил, что дополнительные силы ВС США будут размещены на юго-востоке Польши вблизи украинской границы. До этого стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.